Giochi nuovi per PS4: arrivano Maneater e The Wonderful 101 Remastered

Inizia una nuova settimana ed è tempo di dare uno sguardo alle uscite PlayStation 4 dei prossimi sette giorni, tra queste troviamo alcune produzioni indie di discreto spessore, due remaster molto attese e una novità come Maneater.

Da segnalare l'arrivo di Gunman Clive HD Collection, A Fold Apart, Concept Destruction e Fault Milestone One, oltre al già citato Maneater, destinato probabilmente a diventare un vero e proprio cult su Twitch.

Nuovi giochi PS4

A Fold Apart - 19 maggio

Concept Destruction - 19 maggio

Dungeon of the Endless - 19 maggio

Fault Milestone One - 19 maggio

Fluxteria - 20 maggio

Golf With Your Friends - 20 maggio

Gorn - 20 maggio

Gunman Clive HD Collection - 20 maggio

Maneater - 22 maggio

Mechstermination Force - 22 maggio

Monstrum - 22 maggio

Saints Row The Third Remastered - 23 maggio

Superhero XX - 23 maggio

Trailmakers - 23 maggio

The Wonderful 101 Remastered - 23 maggio

Il 23 maggio arrivano anche Saints Row The Third Remastered e The Wonderful 101 Remastered, riedizioni dei titoli omonimi presto disponibili su PS4. Nel caso di Saints Row 3 la pubblicazione è prevista anche in formato fisico mentre il gioco di Platinum Games arriverà al momento esclusivamente in formato digitale, con lancio in versione scatolata previsto per l'estate.