Giochi nuovi PS5 e Xbox Series X/S: risparmia il 40% da GameStopZing con il tuo usato

E' online il volantone di aprile di GameStopZing con una nuova offerta sui giochi per PlayStation 5 e Xbox Series X/S: prenota o acquista i nuovi titoli in uscita e riceverai il 40% di sconto riportando indietro un gioco usato valido per la promozione.

Ricapitoliamo: acquistando o prenotando un gioco PS5 e Xbox Series X/S e riportando indietro un gioco PlayStation 5 o Xbox Series X/S valido avrete diritto al 40% di sconto sul prezzo di listino, offerta valida solamente sui prodotti con prezzo massimo pari a 75,98 euro.

Tra i giochi che potete acquistare con il 40% di sconto troviamo tra i tanti Override 2 Super Mech League Ultraman Deluxe Edition, Mortal Shell Enhanced Edition, MotoGP 21, Judgment, Returnal, Resident Evil Village (versione Standard, Collector's Edition e Lenticular Edition), Subnautica Below Zero, Deathloop Deluxe Edition per PS5, Wreckfest per PS5, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Final Fantasy VII Remake Integrade, Ratchet & Clank Rift Apart e tanti altri.

Il volantone GameStopZing di aprile contiene una valanga di nuove offerte (valide fino al 5 maggio 2021) su giochi, console, accessori, Funko Pop!, carte collezionabili, action figure, statue, gadget, merchandising e tantissimi altri prodotti a tema videogiochi, film, serie TV e fumetti. Da GameStopZing dai sfogo alle tue passioni, risparmiando.