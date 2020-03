Giochi in offerta su PS4: la collana PlayStation Hits si espande con nuovi titoli

Sul PlayStation Store italiano sono ufficialmente approdati i nuovi videogiochi della collana PlayStation Hits, la raccolta che ripropone ad un prezzo vantaggioso i migliori titoli classici della ludoteca PS4.

I nuovi arrivati nella collana PS Hits di PlayStation 4 a fine marzo 2020 sono tre videogiochi provenienti dalla poliedrica galassia targata Warner Bros. Interactive Entertainment.

Il terzetto comprende l'ambizioso action adventure a mondo aperto Mad Max, la Standard Edition del picchiaduro DC Comics in salsa supereroica Injustice 2 e la frizzante esperienza a mattoncini offerta da LEGO Batman 3 Gotham e Oltre. In virtù del loro ingresso nella raccolta di PlayStation Hits, ciascuno dei tre titoli firmati WBIE viene proposto sullo store digitale di PS4 al prezzo di 19,99 euro già a partire da oggi, venerdì 27 marzo.

In attesa di ricevere ulteriori comunicazioni sulle modalità di distribuzione su copie fisiche dei tre giochi in questione, vi consigliamo di approfondirne la conoscenza attraverso la nostra recensione di Mad Max, la recensione di Injustice 2 e la recensione di LEGO Batman 3 Gotham e Oltre. I tre titoli Warner Bros. Interactive vanno così ad aggiungersi agli altri giochi entrati nella collana PlayStation Hits, come God of War, Gran Turismo Sport e Uncharted L'Eredità Perduta approdati nella raccolta alla fine dello scorso mese di settembre.