Giochi Olimpici Tokyo 2020: il prezzo scende ancora, in vendita a 29.99 euro

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato l'apertura dei preordini su Amazon di Giochi Olimpici Tokyo 2020 Il videogioco ufficiale per tutte le console che, quest'oggi, è addirittura preordinabile ad un prezzo scontato.

Il gioco è infatti i preordine a soli 29,99 euro per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, funzionante in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X, con lo sconto del 25% dal prezzo di listino di 39,99 euro. Di seguito i link per preordinare il gioco:

Il gioco prevede ben 18 discipline diverse, con uno stile di gioco prettamente arcade, un multiplayer online ed in locale e una dettagliata customizzazione degli atleti, vediamo le diverse attività presenti nel gioco:

Staffetta 4x100 metri

110 metri Ostacoli

Calcio

Nuoto - 200 metri Misti Individuali

Tennis

Pugilato

Beach Volleyball

Tennistavolo

Arrampicata Sportiva

Corsa 100 metri

Nuoto - 100 metri Stile Libero

Lancio del Martello

Baseball

Rugby a Sette

Pallacanestro

Judo

Salto in Lungo

BMX

Chi ha già preordinato il gioco al prezzo di listino non deve preoccuparsi in quanto Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita.

Se siete amanti delle olimpiadi, vi ricordiamo che in esclusiva per Nintendo Switch è disponibile da diverso tempo anche il gioco Mario & Sonic ai giochi Olimpici di Tokyo 2020, acquistabile su Amazon a 43,99 euro, il prezzo più basso dal lancio.