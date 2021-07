Giochi Olimpici Tokyo 2020 scende ancora di prezzo su Amazon

Qualche tempo fa vi abbiamo segnalato che su Amazon Giochi Olimpici Tokyo 2020 Il videogioco ufficiale è sceso di prezzo per tutte le console e, quest'oggi, è acquistabile a prezzo ulteriormente scontato, una buona occasione per recuperarlo considerando che è uscito il 22 giugno.

Il gioco è infatti acquistabile a 31 euro per Nintendo Switch o 34 euro per PS4 e Xbox One, funzionante in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X, contro un prezzo di listino di 39,99 euro. Di seguito i link per acquistare il gioco:

Il gioco prevede ben 18 discipline diverse, con uno stile di gioco prettamente arcade, un multiplayer online ed in locale e una dettagliata customizzazione degli atleti, vediamo le diverse attività presenti nel gioco:

Staffetta 4x100 metri

110 metri Ostacoli

Calcio

Nuoto - 200 metri Misti Individuali

Tennis

Pugilato

Beach Volleyball

Tennistavolo

Arrampicata Sportiva

Corsa 100 metri

Nuoto - 100 metri Stile Libero

Lancio del Martello

Baseball

Rugby a Sette

Pallacanestro

Judo

Salto in Lungo

BMX

Il gioco è stato premiato dalla nostra redazione con un buon 7,5, potete recuperare la recensione a questo link.

Se siete amanti delle olimpiadi, vi ricordiamo che in esclusiva per Nintendo Switch è disponibile da diverso tempo anche il gioco Mario & Sonic ai giochi Olimpici di Tokyo 2020, acquistabile su Amazon a 43,99 euro, il prezzo più basso dal lancio.