Giochi Olimpici di Tokyo 2020: il video delle 18 discipline fissa l'uscita su PC e console

In vista del ritorno delle Olimpiadi estive dopo la pausa dettata dalla pandemia da Coronavirus, SEGA si prepara al grande evento e confeziona un video che fissa la data di lancio su PC e console di Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il pacchetto di esperienze virtuali proposto dallo sviluppatore e publisher giapponese comprenderà 18 discipline, ciascuna accessibile sia da soli che in compagnia dei propri amici (in multiplayer online o a schermo condiviso).

Ogni disciplina si appoggia ad un profondo sistema di customizzazione che permetterà agli appassionati di party game di modificare liberamente l'aspetto, il vestiario e gli accessori del proprio alter-ego. A seguire trovate la lista completa delle attività da svolgere nel videogioco ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020:

Staffetta 4x100 metri

110 metri Ostacoli

Calcio

Nuoto - 200 metri Misti Individuali

Tennis

Pugilato

Beach Volleyball

Tennistavolo

Arrampicata Sportiva

Corsa 100 metri

Nuoto - 100 metri Stile Libero

Lancio del Martello

Baseball

Rugby a Sette

Pallacanestro

Judo

Salto in Lungo

BMX

La commercializzazione di Giochi Olimpici di Tokyo 2020 è prevista per il 22 giugno su PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.