Quali sono i giochi online più difficili per i nuovi utenti?

Il mondo del gaming online non è affatto semplice per chi decide di approcciarsi ad un titolo multigiocatore a distanza di mesi o addirittura anni dalla loro uscita. Ciò è dovuto soprattutto dall’elevata competitività di alcune delle produzioni più popolari come Call of Duty, Fortnite e molti altri prodotti.

Quali sono dunque i giochi competitivi online più difficili tra tutti? Scopriamo corso di questo articolo cercheremo di dare una risposta all’annoso interrogativo che da sempre attanaglia tutti quegli utenti che vanno alla ricerca di un titolo giocabile online che sia accessibile a tutti.

Tekken 7

I picchiaduro non sono conosciuti per perdonare i giocatori, soprattutto quando si parla di match online contro altre persone. Pur trattandosi di un brand decennale, Tekken è uno di quei prodotti che continua ad attrarre nuova utenza con il passare degli anni. Ma se le meccaniche sono semplici da comprendere, padroneggiarle risulta decisamente più difficile. Per questo motivo, un gioco di lotta come Tekken 7 (ma il discorso si potrebbe estendere anche ad altri competitor come Street Fighter V) non è esattamente il più indicato per i novizi, e potrebbe richiedere tanto tempo per essere padroneggiato. E non a caso per alcuni giocatori la serie di Tekken non è affatto accessibile.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege è un titolo che riesce ad alternare costantemente fasi di tatticismo a momenti di estremo dinamismo, quasi al pari di un gameplay di brand dal calibro di Call of Duty e non solo. Tuttavia, le differenze con quest’ultimi prodotti derivano anche dalla mancanza della classica modalità deathmatch, il che decreta l’inserimento diretto dei novizi nella mischia dell’azione competitiva. Dunque, i nuovi arrivati dovranno sin da subito imparare ad immergersi nelle partite classificate, ove la competitività regna sovrana.

Dead By Daylight

Dead By Daylight è uno dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi anni, divenuto popolarissimo anche grazie all’alta visibilità del titolo su piattaforme digitali quali Twitch e YouTube. Essendo ormai disponibile da diversi anni, la sua community è ormai molto affiatata e dunque molti nuovi arrivati potrebbero trovare molto difficile iniziare il loro cammino nel gioco online, contro utenti molto più esperti di loro. In aggiunta, il sistema di avanzamento dei progressi fa in modo che l’esperienza assuma i connotati di un titolo dalla struttura molto complicata, la quale porterà ad un inevitabile disorientamento iniziale.

Dragon Ball FighterZ

Un po’ come nel caso di Tekken 7, anche Dragon Ball FighterZ ha la peculiarità di essere un prodotto le cui meccaniche sono facilmente comprensibili ma che, per forza di cose, richiederà tempo e dedizione per essere padroneggiato al meglio. I giocatori avranno comunque modo di imparare l’ampio parco mosse a disposizione di ogni singolo combattente del gioco prodotto da Bandai Namco grazie alla presenza di una modalità storia, ma i novizi si troveranno con un’esperienza parzialmente limitata dall’ampio livello di difficoltà dei match online.

Titanfall 2

Anche l'opera firmata Respawn Entertainment ed Electronic Arts è ben distante dal concetto di accessibilità che un titolo online dovrebbe offrire ai nuovi arrivati. Le cause, anche in questo caso, derivano dalla grande community che si è creata nel corso degli anni (il gioco è uscito nel 2016)

e dalla difficoltà nel padroneggiare le meccaniche di gioco. Inoltre, un ulteriore problema che affligge la produzione è l’alta presenza di cheater nelle lobby online, che irrimediabilmente influisce sulla qualità dell’esperienza. In passato Titanfall 2 è stato più volte hackerato, rendendo l'esperienza di gioco ancora più difficile da poter sperimentare in maniera accessibile e, soprattutto, godibile per tutti.