Giochi pazzeschi usciti su Nintendo Switch nel 2023: la top 3 dei migliori in assoluto

Ma quanti capolavori sono usciti nel 2023 su Nintendo Switch? L'anno che sta per finire è stato pazzesco, grazie al lancio di una lunga serie di titoli di enorme successo, tra cui ovviamente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma non solo. Abbiamo selezionato 3 giochi (più uno bonus) imperdibili tra quelli usciti negli ultimi dodici mesi.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Iniziamo proprio con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il sequel di Breath of the Wild ha riscosso un successo incredibile vendendo oltre 10 milioni di copie in poche settimane, ottenendo anche critiche stellari da parte della stampa (recuperatevi la nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom).

Un gioco semplicemente perfetto sotto molti punti di vista, un'avventura che punta tutto su esplorazione e combattimenti, con interessati novità rispetto al predecessore, come le nuove abilità di Link che forniscono nuovi spunti al gameplay, senza dimenticare le isole sospese nei cieli di Hyrule, location capaci di lasciare letteralmente senza fiato. Promosso a pieni voti, e ci mancherebbe altro.

Super Mario Bros Wonder

Altra hit targata Nintendo, così come Tears of the Kingdom, anche Super Mario Bros Wonder è in lizza per il premio di miglior gioco del 2023 insieme a colossi del calibro di Baldur's Gate 3, Alan Wake II e Marvel's Spider-Man 2. Super Mario Bros Wonder non è il nuovo Mario 3D che tutti ci aspettavamo ma un platform 2D colorato e semplicemente meraviglioso, un gioco che non vuole innovare ma rinnovare la tradizione dei giochi di piattaforme in due dimensioni, e lo fa mettendo sul piatto uno stile unico, con un sapore 100% Nintendo. Non vi abbiamo convinto? La recensione di Super Mario Bros Wonder è a portata di clic.

Fire Emblem Engage

A differenza dei due titoli citati sopra, Fire Emblem Engage ha riscosso un minor successo di pubblico, non potendo contare sul battage pubblicitario e sul tam tam mediatico riservato a Mario e Zelda. Ma non fate l'errore di sottovalutare Engage perché ci troviamo di fronte ad uno dei migliori videogiochi della serie Fire Emblem, sia sotto il profilo tecnico che per quanto riguarda gameplay e narrazione. Non è un gioco per tutti, ma se deciderete di dargli fiducia, il nuovo Fire Emblem non vi deluderà. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Fire Emblem Engage.

Bonus: Pikmin 4

In Occidente, Pikmin 4 è stato snobbato dal grande pubblico ma in Giappone è stato il gioco più venduto dell'estate, superando persino Final Fantasy XVI nelle classifiche di vendita. Un piccolo gioiellino, che riprende le meccaniche dei predecessori espandendole però con alcune novità interessanti che vi invitiamo a scoprire nella recensione di Pikmin 4. Come Fire Emblem, non è un gioco per tutti, ma sicuramente non lascerà l'amaro in bocca a chi deciderà di provarlo, magari tramite la demo disponibile per il download su Nintendo eShop.