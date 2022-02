Giochi PC a meno di 20 euro: dieci offerte per il fine settimana con i saldi Steam

Nell'attesa che prenda il via l'edizione 2022 dello Steam Next Fest di febbraio, i videogiocatori PC possono approfittare di una interessante selezione di sconti e offerte valide sino a lunedì 14 febbraio.

Tra queste ultime, trovano spazio molteplici titoli, tra uscite recenti e classici più vissuti, per un ampio numero di generi. Dai picchiaduro di NetherRealm all'azione della serie Far Cry, passando per GDR ed epiche avventure, non mancano le occasioni per divertirsi risparmiando. Con i saldi Steam, in particolare, publisher e autori propongono diversi giochi a budget contenuto: di seguito, vi segnaliamo dunque diversi giochi a meno di 20 euro.

Mortal Kombat XI Ultimate : con un prezzo di 17,99 euro, è scontato del 70%;

: con un prezzo di 17,99 euro, è scontato del 70%; Disco Elysium: The Final Cut : con un prezzo di 15,99 euro, è scontato del 60%;

: con un prezzo di 15,99 euro, è scontato del 60%; Kingdom Come Deliverance Royal Edition : con un prezzo di 11,99euro, è scontato del 70%;

: con un prezzo di 11,99euro, è scontato del 70%; XCOM 2 Collection : con un prezzo di 6,90 euro, è scontato del 94%;

: con un prezzo di 6,90 euro, è scontato del 94%; BioShock: The Collection : con un prezzo di 11,99 euro, è scontato dell'80%;

: con un prezzo di 11,99 euro, è scontato dell'80%; Far Cry 5 : con un prezzo di 11,99 euro, è scontato dell'80%;

: con un prezzo di 11,99 euro, è scontato dell'80%; Borderlands 3 : con un prezzo di 11,99 euro, è scontato dell'80%;

: con un prezzo di 11,99 euro, è scontato dell'80%; Mafia: Definitive Edition: con un prezzo di 19,99 euro, è scontato del 50%;

Ricordiamo inoltre che restano attive anche le offerte Steam sui titoli editi da Slitherine