Giochi PC: da Baldur's Gate 3 a Humankind, i più attesi del 2021

Il 2021 si preannuncia come un grande anno per il gaming su PC, che nonostante la grande apertura avvenuta negli ultimi anni nel mondo videoludico, continua ad essere la patria prediletta di una certa frangia di generi, che non si sono ancora imposti su altre piattaforme.

Dagli MMO agli strategici, passando per i titoli gestionali: quest'anno saranno accontentati tutti i palati. Nel 2021 attendiamo al varco New World, gioco multiplayer massivo di Amazon con un'atmosfera che si ispira a quella del diciassettesimo secolo, così come Humankind, un titolo in cui è possibile trasformare una tribù nomadica in una grande civilizzazione con i connotati dei popoli che hanno fatto la storia dell'umanità, come Romani, Egizi, Babilonesi e molti altri. Come non citare, inoltre, Baldur's Gate 3: il GDR di Larian Studios si trova in accesso anticipato già da un paio di mesi e, a meno che qualcosa non vada storio, vedrà la luce nella sua versione 1.0 sul finire di quest'anno. E poi ancora Syberia The World Before, che catapulta la serie di Benoit Sokal in un'avventura attraverso le epoche.

