Giochi PC in forte sconto: il nuovo Humble Bundle è un trionfo di titoli Arcade

Terminata l'offerta dell'Humble Bundle a tema Cyberpunk, i curatori del noto store digitale confezionano un pacchetto speciale At-Home Arcade che garantisce l'accesso a tanti videogiochi arcade a un prezzo irrisorio.

All'interno di questo nuovo pacchetto troviamo la Ultimate Edition di Mortal Kombat 11 comprensiva di tutti i kombattenti del picchiaduro targato NetherRealm, la frizzante esperienza cooperativa Terror of Hemasaurus, il beat 'em up in pixel art River City Girls, lo sparatutto arcade The House of the Dead Remake, il racing game futuristico Redout 2 e altri titoli, oltre a due codici sconto del 20% per acquistare il Season Pass di Redout 2 e River City Girls 2. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Mortal Kombat 11.

Eccovi allora l'elenco dei titoli presenti nel nuovo Humble Bundle a tema arcade, con la lista dei giochi da riscattare su Steam attraverso i rispettivi codici con l'acquisto del pacchetto completo spendendo una cifra uguale o superiore ai 13,76 euro:

Trail Out

Redout II

River City Girls

River City Girls 2 - sconto del 20%

Redout 2 - sconto del 20% per il Season Pass

Mortal Kombat 11: Ultimate Edition

The House of the Dead: Remake

Pinball FX - Indiana Jones: The Pinball Adventure Legacy Bundle

Terror of Hemasaurus

L'iniziativa promozionale dello store Humble è già attiva e lo sarà fino a sabato 5 agosto. Come di consueto, il denaro raccolto da Humble Bundle con i pacchetti acquistati dai giocatori contribuiscono a sostenere la causa di enti benefici e organizzazioni no profit: nel caso del bundle At-Home Arcade, il negozio digitale di Humble decide di unire le proprie forze (e quelle della community) con la Raiden Science Foundation, una fondazione internazionale che contribuisce attivamente alla ricerca di cure per le malattie rare che colpiscono i bambini, a partire dal disturbo UBA5.