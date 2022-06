Giochi PC in forte sconto: Saldi Estivi di Steam al via con migliaia di offerte

Le anticipazioni sull'arrivo degli Steam Summer Sale si concretizzano sulle pagine del negozio digitale di Valve. Su Steam sono finalmente iniziati i Saldi Estivi, un'iniziativa promozionale che coinvolge migliaia di videogiochi con forti sconti e offerte irrinunciabili per tutti i PC gamer.

È praticamente impossibile fare ordine nel mare di offerte che stanno interessando il catalogo di Steam. La pagina principale del negozio offre però degli importanti "consigli per gli acquisti" con i Videogiochi in Evidenza, un elenco che comprende capolavori tripla A come God of War o Sekiro Shadows Die Twice e gemme indie del calibro di Hollow Knight e Dead Cells.

Non mancano all'appello neppure i videogiochi appena approdati sul mercato, come Dune Spice Wars o Mount & Blade 2 Bannerlord, per tacere di titoli come Forza Horizon 5, Dying Light 2, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Chorus e Resident Evil Village. Volete altri esempi? Date un'occhiata alla lista a seguire:

The Sims 4 - 4,99 euro

Sekiro Shadows Die Twice - 29,99 euro

Hitman 3 - 23,99 euro

Chivarly 2 - 22,59 euro

GhostRunner - 11,99 euro

Dead Cells - 12,49 euro

Dune Spice Wars - 23,99 euro

Resident Evil Village - 29,99 euro

Mount & Blade 2 Bannerlord - 39,99 euro

Mafia Definitive Edition - 15,99 euro

Chrono Trigger - 7,49 euro

Loop Hero - 4,94 euro

Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 56,79 euro

Dying Light 2 - 39,99 euro

Monster Hunter Rise - 30,59 euro

Red Dead Redemption 2 - 29,99 euro

God of War - 39,99 euro

Forza Horizon 5 - 47,99 euro

Hollow Knight - 7,49 euro

Chorus - 19,99 euro

New World - 23,99 euro

I Saldi Estivi di Steam sono già attivi da oggi, giovedì 23 giugno, e lo saranno fino alle ore 19:00 italiane di giovedì 7 luglio 2022. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Steam, con tutte le schede aperte da Valve per indirizzare gli appassionati verso le promozioni e gli sconti più affini ai propri generi di riferimento.