Giochi PC: Gonner e Offworld Trading Company gratis da oggi su Epic Games Store

Arrivano su Epic Games Store i due nuovi giochi gratis della settimana, Gonner e Offworld Trading Company per PC, scaricabili senza costi di alcun tipo a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora di giovedì 12 marzo.

Offworld Trading Company

Marte è stato colonizzato e i titani delle multinazionali combattono per dominare questo nuovo mercato. La competizione è feroce in questo RTS economico dal ritmo veloce, ideato da Soren Johnson, capo progettista di Civilization IV.

Gonner

Gonner è un platform difficilissimo a generazione procedurale con elementi roguelike che si basa molto sul punteggio che ottieni. Gonner racconta anche una storia di tre amici: Ikk, Morte e una balena spaziale di nome Sally.

Con l'arrivo dei primi due giochi gratis di marzo, Inner Space non sarà più disponibile per il download gratis dalle 17:00 di giovedì 5 marzo, dunque se siete interessati approfittatene prima che il gioco torni ad essere a pagamento. Sempre nella giornata di oggi Epic dovrebbe rivelare anche i nuovi giochi gratis della prossima settimana, ne sapremo di più nelle prossime ore.