Giochi PC, grandi sconti su Epic Games Store: disponibili i Saldi Estivi

Non solo giochi in regalo su Epic Games Store, ma anche i più tradizionali sconti pensati per il periodo estivo, con offerte a tempo limitato disponibili sul negozio digitale.

L'utenza PC, in particolare, può usufruire di riduzioni dei prezzi di listino sino al 75%, con una vasta selezione di produzioni videoludiche offerte anche con sconti consistenti. La scelta certamente non manca, tra titoli di recente uscita e produzioni più datate, con i saldi Epic Games Store che includono sia piccoli Indie sia ambiziosi AAA. Di seguito, alcuni esempi per le offerte attualmente attive:

Days Gone : scontato del 20%, è proposto a 39,99 euro;

: scontato del 20%, è proposto a 39,99 euro; Hitman III : scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro;

: scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro; Assassin's Creed: Valhalla : scontato del 33%, è proposto a 40,19 euro;

: scontato del 33%, è proposto a 40,19 euro; Red Dead Redemption 2 : scontato del 33%, è proposto a 40,19 euro;

: scontato del 33%, è proposto a 40,19 euro; Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : scontato del 25%, è proposto a 33,74 euro;

: scontato del 25%, è proposto a 33,74 euro; Grand Thef Auto 5 Premium Edition : scontato del 50%, è proposto a 14,99 euro;

: scontato del 50%, è proposto a 14,99 euro; Outriders : scontato del 35%, è proposto a 38,99 euro;

: scontato del 35%, è proposto a 38,99 euro; Oddworld Soulstorm : scontato del 30%, è proposto a 34,99 euro;

: scontato del 30%, è proposto a 34,99 euro; Kingdom Hearts Melody of Memory : scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro;

: scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro; Octopath Traveler: scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro;

Le promozioni, già disponibili resteranno attive su Epic Games Store solamente per un periodo di tempo limitato, che avrà termine il prossimo giovedì 5 agosto. In chiusura, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare una serie di suggerimenti sui migliori videogiochi per l'estate.