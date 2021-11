Giochi PC, grandi sconti su Steam: dieci offerte interessanti nel periodo Black Friday

Con il Black Friday 2021 ormai in pieno fermento sia negli store digitali sia nei negozi fisici, anche su Steam troviamo una interessante selezione di promozioni.

Tra i titoli attualmente in sconto, figurano anche giochi di recente pubblicazione, tra Back 4 Blood, nuovo titolo degli autori di Left 4 Dead, o FIFA 22, nuova iterazione della serie sportiva Electronic Arts, e Life is Strange: True Colors. In vista dell'espansione di Outriders, anche la produzione di People Can Fly viene proposta a prezzo ridotto. Di seguito, vi segnaliamo dieci promozioni attualmente attive su Steam:

FIFA 22 : in vendita a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

: in vendita a 35,99 euro, con uno sconto del 40%; Death Stranding : in vendita a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

: in vendita a 17,99 euro, con uno sconto del 70%; Euro Truck Simulator 2 : in vendita a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: in vendita a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Outriders : in vendita a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: in vendita a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Back 4 Blood : in vendita a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

: in vendita a 41,99 euro, con uno sconto del 30%; Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : in vendita a 13,59 euro, con uno sconto del 66%;

: in vendita a 13,59 euro, con uno sconto del 66%; Life is Strange: True Colors : in vendita a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: in vendita a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; Ride 4 : in vendita a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

: in vendita a 19,99 euro, con uno sconto del 60%; Mafia Trilogy : in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Marvel's Avengers: in vendita a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Gli sconti riportati avranno tutti una durata molto limitata: se interessati, vi consigliamo dunque di affrettarvi!