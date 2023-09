Giochi PC Gratis: ben 4 regali da Epic Store, c'è anche il 'Devil May Cry' italiano!

Ai già annunciati due giochi gratuiti su Epic Store di questa settimana si aggiungono gli altri regali da riscattare giovedì prossimo sul negozio digitale del publisher e sviluppatore americano.

Ma andiamo con ordine e cominciamo dai primi doni confezionati da Epic per quest'oggi, giovedì 21 settembre, ossia Out of Line e The Forest Quartet. Il primo titolo in regalo su Epic Store è un puzzle adventure 2D che racconta le storie vissute da San mentre cerca di scappare dalla fabbrica che era un tempo la sua casa.

Nel medesimo filone di esperienze interattive di Out of the Line ritroviamo The Forest Quartet, un puzzle game narrativo in 3D incentrato sulle gesta compiute dallo spirito errante di una cantante passata a miglior vita ma desiderosa di mettersi in contatto con i membri della sua band per tenere un ultimo, toccante concerto.

A dare il cambio alle due avventure indie ci penseranno i giochi da riscattare gratis a partire dalle ore 17:00 di giovedì 28 settembre, ovvero Model Builder e Soulstice. La prima esperienza simulativa ci porterà all'interno del garage di un appassionato di modellini per aiutarlo ad assemblare, customizzare e restaurare tutta una serie di oggetti da collezione.

Senza nulla togliere al simulatore di modellini di Moonlit Studio, il piatto forte dell'offerta ludica confezionata da Epic per la prossima settimana è certamente rappresentato da Soulstice, il 'Devil May Cry' italiano sbarcato di recente su PS4. Se volete saperne di più sul titolo sfornato dalle fucine digitali nostrane di Reply Game, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Soulstice, lo stylish action Made in Italy.