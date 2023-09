Giochi PC Gratis: 70 classici da scaricare su GOG

Sono partiti da qualche giorno i saldi autunnali di GOG e, all'interno di questa ghiotta cornice di sconti, si inseriscono anche 70 giochi per PC classici del tutto gratuiti. Scopriamo quali sono.

Su segnalazione dell'account Free Steam Games su Twitter/X, di seguito vi riportiamo l'elenco di 70 giochi per PC classici e gratuiti che potete scaricare su GOG. Per comodità di lettura, li trovate elencati in ordine alfabetico:

Akalabeth: World of Doom Alder's Blood Prologue Ascendant Beneath a Steel Sky Betrayer Bio Menace Bloody Hell Builders of Egypt: Prologue Bullet Runner: The First Slaughter CAYNE Crusader Kings II Daggerfall Unity - GOG Cut Dagon: by H. P. Lovecraft Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure Destroy All Humans! Clone Carnage Dink Smallwood HD Doomdark's Revenge Drekirökr - Dusk of the Dragon Eschalon: Book I Fall of Porcupine: Prologue Flashout 3D: Enhanced Edition Flight of the Amazon Queen Gravewood High GWENT: The Witcher Card Game Helium Rain Hello Neighbor Alpha Version Hellpoint: The Thespian Feast Higurashi When They Cry Hou - Ch.1 Onikakushi Janosik - Highlander Precision Platformer Jill of the Jungle: The Complete Trilogy Legend of Keepers: Prologue Loria Lure of the Temptress Martial Law Nehrim: At Fate's Edge Nomads of Driftland OpenTTD Our Life: Beginnings & Always Overload - Playable Teaser Phoning Home POSTAL: Classic and Uncut Quake II RTX Relic Hunters Zero: Remix Samorost 1 Samsara Room Sang-Froid: Tales of Werewolves Shadow Warrior Classic Complete Shores Unknown: Arrival Sin Slayers: The First Sin South Scrimshaw, Part One Stargunner Sunrider: Mask of Arcadius Teenagent The Darkest Tales - Into the Nightmare The Elder Scrolls II: Daggerfall The Elder Scrolls: Arena The Feast The Life and Suffering of Sir Brante - Chapter 1 & 2 The Lords of Midnight The Supper Treasure Adventure Game Tyrian 2000 Ultima 4: Quest of the Avatar Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams Urbek City Builder Prologue Vagrus - The Riven Realms: Prologue War Wind Wolfenstein: Enemy Territory Worlds of Ultima: The Savage Empire Yu Crossing Animals

Per scaricarli, vi basterà consultare i link nel post riportato in fondo a questo articolo. Tra questi, però, non troverete Ghost Master gratis su GOG, la cui relativa offerta è scaduta qualche giorno fa. Al momento in cui scriviamo, il gioco è comunque in sconto del 79%.

Ad ogni modo, fatte salve alcune rare eccezioni, che sono demo o prologhi, si tratta di giochi completi e gratuiti. Per dovere di cronaca, alcuni di essi sono sempre disponibili gratuitamente, quindi potranno essere scaricati anche fuori dai saldi autunnali. In ogni caso, si tratta di un'ottima occasione per arricchire la propria libreria e...il proprio backlog.