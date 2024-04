Giochi PC Gratis ne abbiamo? C'è un ottimo action cyberpunk in regalo su Epic Store

Alle due bombe in regalo da oggi su Epic Store si aggiunge un terzo titolo che farà certamente felici tutti gli appassionati di action e i patiti di esperienze cyberpunk. Pronti a riscattare i nuovi giochi gratis sullo store digitale di Epic?

Partiamo dai titoli disponibili da oggi, giovedì 4 aprile, ovvero The Outer Worlds Spacer's Choice Edition e Thief. Riscattabile in via del tutto gratuita su PC fino alle ore 17:00 di giovedì 11 aprile, la Spacer's Choice Edition di The Outer Worlds immerge i fan di GDR 'alla Fallout' nelle atmosfere di un sistema alieno pieno di pericoli da superare e, con essi, di segreti da scoprire. L'edizione in offerta di Epic Store comprende sia il gioco 'base' che l'intero pacchetto di aggiornamenti post-lancio, update contenutistici ed espansioni, ivi compresi i DLC Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano, oltre a tante altre migliorie grafiche e ottimizzazioni.

Sempre da oggi 4 aprile, e fino all'11 aprile, è possibile inserire nella propria ludoteca una copia PC di Thief, il reboot della storica serie stealth. A dare il cambio a Thief sulla pagina dei giochi gratis di Epic Store ci penserà Ghostrunner.

L'action cyberpunk di 505 Games e One More Level potrà essere riscattato a zero euro dal pomeriggio dell'11 aprile. Il titolo sprona i fan del genere ad avventurarsi in uno scenario distopico pieno di cyborg da abbattere con l'ausilio di una katana sci-fi, il tutto impreziosito da un comparto grafico e artistico di prim'ordine e da una colonna sonora incalzante. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Cyberpunk 2077.