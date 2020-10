Giochi PC gratis: dopo Abzu, ecco gli altri titoli in regalo su Epic Store

L'irrinunciabile appuntamento del giovedì pomeriggio con l'aggiornamento sui giochi PC gratis di Epic Store regala (letteralmente!) delle grandi soddisfazioni agli appassionati. Oltre alla disponibilità dei due giochi gratuiti di questa settimana, arriva infatti la conferma dell'arrivo di ulteriori titoli in regalo.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 8 ottobre, i possessori di un account Epic Games Store possono riscattare a zero euro una copia di ABZU e Rising Storm 2 Vietnam. L'avventura di Giant Squid ci permette di esplorare le profondità dell'oceano per andare a caccia di misteri insieme a un sub del futuro. Per saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di ABZU.

Con Rising Storm 2 Vietnam, invece, Antimatter Games e Tripwire Interactive reinterpretano la guerra del Vietnam narrata nella serie Red Orchestra per farci partecipare a intense battaglie multiplayer con 64 giocatori e 20 mappe tra cui scegliere.

Sia ABZU che Rising Storm 2 Vietnam saranno in download gratuito fino alle ore 17:00 di giovedì 22 ottobre. Al termine dell'attuale promozione, i curatori di Epic Store lanceranno una nuova iniziativa che vedrà per protagonisti altri due videogiochi PC gratis, ossia il thriller Amnesia A Machine for Pigs e il sandbox a tinte strategiche Kingdom New Lands.