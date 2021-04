Giochi PC gratis: Alien Isolation e Hand of Fate 2 in regalo su Epic Store

Come ogni giovedì l'Epic Games Store regala una selezione di nuovi giochi per PC da scaricare gratis a partire dalle 17:00 di oggi (giovedì 22 aprile) e fino alla stessa ora del 29 aprile.

La selezione di questa settimana include Hand of Fate 2 e Alien Isolation per PC gratis, gioco horror di spessore che merita assolutamente di essere provato, sopratutto a costo zero.

Hand of Fate 2

Un nuovo eroe sfiderà il Mazziere in Hand of Fate 2! Padroneggia un gioco da tavolo in costante cambiamento che presenta missioni rigiocabili all'infinito. Sblocca nuove carte, dai forma alla tua avventura e sconfiggi gli avversari in combattimenti in tempo reale!

Scarica Hand of Fate 2 gratis

Alien Isolation

A quindici anni dagli eventi di Alien, Amanda, la figlia di Ellen Ripley, intraprende una disperata battaglia per la salvezza, in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre. Nei panni di Amanda, esplora un mondo sempre più pericoloso e affrontane gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien.

Download Alien Isolation gratis

Fino alle 17:00 di oggi siete ancora in tempo per riscattare gratis Deponia The Complete Journey, Ken Follet's Pillars of the Earth e The First Tree, tutti i giochi resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria.