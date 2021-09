Giochi PC Gratis: Alien Isolation e Star Wars Squadrons tra i Games With Prime di ottobre

L'indiscrezione dei giorni scorsi sui tanti giochi gratis Twitch Prime di ottobre di ottobre trova conferma nell'annuncio ufficiale della lista dei prossimi Games With Prime in regalo per gli abbonati ad Amazon Prime.

A partire da venerdì 1 ottobre, tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime potranno utilizzare le credenziali del proprio account per accedere alla nuova selezione dei Games With Prime. Come da leak, all'interno della lista dei prossimi titoli Twitch Prime rientreranno lo sparatutto dogfight Star Wars Squadrons, il survival horror in soggettiva Alien Isolation, l'action cyberpunk Ghostrunner e tanti altri giochi altrettanto interessanti, come Song of Horror, Blue Fire e Red Winds Aces of Sky.

Amazon Prime Gaming: giochi gratis di ottobre 2021

Star Wars Squadrons

Alien Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit's Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

Per poter usufruire di queste offerte, basterà accedere alla pagina delle ricompense di Prime Gaming (conosciuto fino a pochi mesi fa come Twitch Prime), visionare il box dedicato alle promozioni riservate agli abbonati ad Amazon Prime e cliccare sull'icona "Riscatta" che apparirà nel riquadro di ciascuno dei videogiochi in regalo a ottobre. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei prossimi titoli gratis in arrivo su Amazon Prime Gaming.