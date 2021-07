Giochi PC Gratis: Amazon regala Battlefield 1 e Battlefield 5 con Prime Gaming

Gli ultimi leak di Tom Henderson trovano piena conferma da parte di Amazon. Il colosso dell'ecommerce annuncia infatti una ghiotta promozione che consente agli iscritti a Prime Gaming di scaricare gratis una copia PC di Battlefield 1 e Battlefield V.

I due episodi della saga sparatutto di EA DICE ambientati negli scenari che hanno fatto da sfondo alle battaglie più importanti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale sono perciò i protagonisti indiscussi della nuova tornata di titoli da riscattare a zero euro tramite un abbonamento ad Amazon Prime.

Il primo dei due sparatutto di Electronic Arts, Battlefield 1, è già scaricabile "gratis" dagli iscritti ad Amazon Prime (e quindi membri di Prime Gaming, il servizio conosciuto in origine come Twitch Prime). Per quanto riguarda Battlefield V, invece, la copia gratuita per i membri Prime Gaming potrà essere riscattata a partire dal 2 agosto.

Per poter inserire i due shooter in prima persona nella propria ludoteca PC, basta seguire i passaggi indicati da Amazon: una volta effettuato l'accesso su Origin con il proprio account EA (sia tramite browser che direttamente dal client PC), occorre recarsi nella Raccolta dei Giochi e immettere il codice fornito da Prime Gaming nella sezione "Riscatta Codice Prodotto" da richiamare dal menù "Aggiungi un Gioco" nell'angolo in alto a destra della schermata.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Battlefield 1 e, naturalmente, anche la recensione di Battlefield 5.