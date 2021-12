Giochi PC Gratis con Amazon Prime Gaming: ecco i titoli in regalo a gennaio

Mentre in rete ci si interroga sulla veridicità degli ultimi rumor sulla Trilogia di Tomb Raider in regalo su Epic Store, sulle pagine di un portale tedesco compare l'elenco completo dei prossimi giochi gratis da scaricare su PC a gennaio con Prime Gaming, il servizio accessibile a tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Il primo dei nuovi giochi da riscattare nel Vault dell'ex Twitch Prime a inizio 2022 è Two Point Hospital, il gestionale di SEGA e degli studi Two Point che raccoglie l'eredità spirituale di Theme Hospital per farci dirigere un nosocomio pieno di pazienti da curare e di medici da formare. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Two Point Hospital a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.

L'elenco dei giochi gratis in arrivo su Amazon Prime Gaming a gennaio comprenderà anche il simulatore di rally WRC 7, l'avventura sci-fi Paper Beast Folded Edition, il GDR piratesco Abandon Ship e l'originale esperienza di esplorazione sottomarina di un oceano alieno In Other Waters.

Ciascuno di questi titoli potrà essere riscattato dagli iscritti a Prime Gaming (che ricordiamo essere incluso tra i benefit degli abbonati ad Amazon Prime) a partire, presumibilmente, dalla giornata di sabato 1 gennaio 2022.