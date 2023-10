Giochi PC Gratis con Amazon Prime: da RAGE 2 a KOTOR, ecco i regali di novembre 2023

D'accordo, DOOM 3 è gratis su Amazon Prime giusto in tempo per Halloween, ma la divisione videoludica del colosso dell'ecommerce non si accontenta e stila l'elenco completo dei giochi riscattabili a novembre dagli abbonati a Prime.

Il primo regalo destinato agli iscritti a Prime Gaming porta i fan di sparatutto open world nella dimensione post-apocalittica di RAGE 2, con la Deluxe Edition dell'FPS sci-fi edito da Bethesda e sviluppato da Avalanche Studios con la supervisione di ID Software.

Nel corso del mese di novembre sarà inoltre possibile riscattare una copia gratuita di titoli come Star Wars KOTOR, Centipede Recharged e Cavern of Mars Recharged. Eccovi la lista dei titoli riscattabili gratuitamente a novembre con Amazon Prime:

Amazon Prime - Giochi gratis di novembre 2023

2 novembre - Rage 2: Deluxe Edition (Epic Games Store)

9 novembre - Centipede: Recharged (Epic Games Store)

10 novembre - Evan's Remains

16 novembre - Behind the Frame: The Finest Scenery

16 novembre - Star Wars: Knights of the Old Republic

22 novembre - The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

23 novembre - Black Widow: Recharged (Epic Games Store)

30 novembre - Caverns of Mars: Recharged (Epic Games Store)

30 novembre - Orten was the Case

A tutti coloro che desiderano aderire all'iniziativa e ampliare il proprio catalogo di giochi, ricordiamo che per riscattare una copia gratuita dei titoli offerti da Amazon Prime basta le relative pagine sul portale di Amazon Prime Gaming ed effettuare il login con le credenziali del proprio account Amazon (con abbonamento Prime attivo).



Una volta cliccato sul pulsante 'Ottieni Gioco' che campeggia in cima alla scheda dei giochi interessati, qualora indicato è necessario collegare il proprio account Amazon a un account a negozi digitali esterni come Epic Games Store. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di RAGE 2.