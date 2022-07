Giochi PC Gratis con Amazon Prime: svelati i regali Prime Gaming di agosto

Volete arricchire la vostra ludoteca di giochi PC senza spendere un euro? Se siete abbonati ad Amazon Prime, tra pochi giorni riceverete diversi regali grazie ai nuovi videogiochi da riscattare gratis con Amazon Prime Gaming (il servizio conosciuto originariamente come Twitch Prime) per tutto il mese di agosto.

La lista condivisa dal colosso dell'ecommerce è particolarmente ricca. Nell'offerta agostana riservata agli iscritti ad Amazon Prime rientreranno infatti il kolossal strategico StarCraft Remastered, l'avventura tra Metroid e Matrix Recompile, il roguelite in pixel art ScourgeBringer e l'avventura fotografica Beasts of Maravilla Island, oltre ad altri titoli e bonus riscattabili per giochi come Fall Guys, Grand Theft Auto Online e World of Warcraft.

Senza indugiare oltre, eccovi allora l'elenco completo dei videogiochi che entreranno a far parte del Vault di Amazon Prime Gaming a partire dalla giornata di lunedì 1 agosto:

Twitch Prime: giochi gratis di Agosto 2022

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

Qualora non l'aveste ancora fatto, consigliamo agli iscritti ad Amazon Prime di riscattare quanto prima i giochi gratis Amazon Prime Gaming di luglio: dalla sera di domenica 31 luglio, infatti, non sarà più possibile scaricare a zero euro Maniac Mansion, Suzerain, Fell Seal Arbiter's Mark e Fishing North Atlantic.