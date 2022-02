Giochi PC Gratis con Amazon Prime: svelati i regali Prime Gaming di marzo

Dopo aver lanciato i preordini di SIFU Vengeance Edition su Amazon, il colosso dell'e-commerce stila l'elenco dei prossimi videogiochi che entreranno a far parte del catalogo Prime Gaming e che, di conseguenza, potranno essere riscattati gratis dagli abbonati ad Amazon Prime.

A partire da martedì 1 marzo, gli iscritti ad Amazon Prime avranno l'opportunità di rimpolpare la propria ludoteca digitale accedendo alle nuove offerte della sezione Prime Gaming del proprio abbonamento.

Nella lista dei prossimi videogiochi riscattabili a zero euro su Prime Gaming rientreranno il kolossal di football americano Madden NLF 22, il celebre gestionale fantascientifico Surviving Mars, la poetica avventura The Stillness in the Wild e tanti altri titoli. Eccovi l'elenco completo dei giochi che entreranno presto a far parte dell'offerta Prime Gaming riservata agli abbonati ad Amazon Prime:

Amazon Prime Gaming - giochi gratis di Marzo 2022

Madden NFL 22

Surviving Mars

The Stillness of the Wind

Crypto Against All Odds

SteamWorld Quest Hand of Gilgamech

LooK INside

Pesterquest

In conseguenza dell'arrivo di questi titoli su Prime Gaming, dall'1 marzo non sarà più possibile riscattare gratuitamente i titoli dell'offerta Amazon Prime di febbraio, ossia lo strategico sci-fi Stellaris, il roguelike manageriale As Far As the Eye, lo sparatutto zombie Double Kick Heroes, il calcistico arcade Golazo Soccer League e l'avventura survival Ashwalkers A Survival Journey. A chi ci segue, ricordiamo che tutti i videogiochi riscattati su Amazon Prime Gaming rimarranno a vostra disposizione per sempre.