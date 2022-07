Giochi PC gratis: annunciati i due regali di Epic Games Store per il 21 luglio

Mentre da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis con Epic Games Store, tra cui l'apprezzato remake di Wonder Boy and the Dragon's Trap, dallo store di Epic Games arriva già la conferma su quali saranno i prossimi due titoli a disposizione gratis per tutti gli utenti.

A partire dal 21 luglio 2022, Epic Games Store mette a disposizione in maniera completamente gratuita Shop Titans e Tannenberg, entrambi disponibili senza sborsare un centesimo fino al successivo 28 luglio.

Shop Titans è un gioco di ruolo gestionale che ci mette nei panni di un mercante che ha aperto la propria attività all'interno di una grande città piena di avventurieri e passanti. Dopo aver personalizzato il proprio negozio oltre al nostro personaggio, lo scopo sarà attirare l'attenzione di una clientela sempre più vasta, contrattando con gli acquirenti, nel tentativo di accrescere sempre di più la propria attività.

Tannenberg è invece un FPS ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, ed è fortemente incentrato sul multiplayer online che offre battaglie a sfondo storico in grado di coinvolgere fino a 64 giocatori contemporaneamente. A disposizione dei giocatori ci saranno oltre 50 armi diverse, sei plotoni e sei grande mappe, mentre le meccaniche di gioco offrono una grande libertà tattica ed un variegato approccio all'azione.

Tra gestionale, tattica e multiplayer, le nuove offerte gratis dell'Epic Games Store potrebbero fare al caso vostro se siete alla ricerca di un prodotto diverso dal solito.