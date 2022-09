Giochi PC Gratis: ARK, un folle platform e droni da competizione con i regali Epic Store

Il festival dei regali di Epic Store prosegue con ARK e diversi altri videogiochi, come confermano gli stessi curatori del negozio digitale di Epic Games con l'elenco compelto dei titoli da riscattare gratis tra questa e la prossima settimana.

Se siete in cerca di occasioni per rimpolpare la vostra ludoteca PC senza spendere un euro, sappiate che a partire da oggi giovedì 22 settembre è possibile riscattare una copia gratuita di ARK Survival Evolved e Gloomhaven. La famosa avventura sandbox in salsa sci-fi coi dinosauri di Studio Wildcard e il dungeon crawler a turni di Flaming Fowl Studios saranno riscattabili a zero euro fino al 29 settembre. Qualora foste interessati, qui potete leggere la nostra recensione di ARK Survival Evolved.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì 29 settembre, infatti, la sezione dei giochi PC gratis di Epic Store accoglierà ufficialmente Runbow e The Drone Racing League Simulator. Il frizzante platform di 13AM Games e il principale gioco di gare FPV con droni saranno disponibili dal 29 settembre al pomeriggio del 6 ottobre: come sempre, l'iniziativa promozionale di Epic Games consente a tutti coloro che riscattano a zero euro i giochi in offerta di mantenerli per sempre nella propria ludoteca.

In calce alla notizia trovate il link per accedere alla pagina di Epic Store dove poter riscattare i nuovi videogiochi gratuiti e sfogliare l'elenco completo dei free-to-play del negozio digitale di Epic.