Giochi PC gratis: ARK Survival Evolved in regalo su Epic Games Store

Come ogni giovedì tornano le offerte di Epic Games Store, questa settimana il marketplace digitale di Epic regala due nuovi giochi tra cui ARK Survival Evolved, uno dei titoli più popolari e amati degli ultimi anni, adesso scaricabile gratis.

Sei naufragato sulle sponde di un'isola misteriosa e ora dovrai imparare a sopravvivere. Usa l'astuzia per uccidere o domare le creature primitive che si aggirano sull'isola, e affronta altri giocatori per sopravvivere, dominare... e scappare!

Questa la sinossi del gioco, ricordiamo che ARK Survival Evolved è gratis su Epic Games Store dal 22 settembre alle 17:00 e per una intera settimana. Il secondo gioco gratis della settimana è Gloomhaven, RPG Tattico di stampo fantasy scaricabile gratis dal 22 al 29 settembre.

Entrambi i giochi resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco acquistato. Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis The Captain e Spirit of the North, avete ancora poche ore per aggiungere questi giochi alla vostra libreria su Epic Games Store, nel pomeriggio come detto verranno rimossi e sostituiti dai già citati ARK Survival Evolved e Goomhaven. Una bella occasione per fare scorta di nuovi giochi per PC a costo zero.