Giochi PC gratis: arriva un FPS con elementi rogue-lite ambientato in Egitto

Ancora una volta, i giocatori PC possono approfittare di un'interessante offerta grazie alla quale è disponibile una copia gratuita di uno sparatutto in prima persona con meccaniche tipiche dei rogue-lite e ambientato in Egitto.

Ci riferiamo a Immortal Redneck, FPS arrivato su PC nel 2017 che vanta su Steam un discreto numero di recensioni positive e viene venduto al prezzo di ben 19,95 euro. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori possono riscattare una copia gratis del gioco e aggiungerlo alla loro libreria digitale di GOG, così da poterne poi scaricare una versione priva di DRM. Chiunque fosse interessato al titolo, può visitare la pagina del giveaway sul sito ufficiale di GOG e cliccare sul tasto per completare il riscatto. Chi non ha un account sul celebre negozio può crearne uno in pochi istanti, così da essere pronto anche alle future promozioni.

Ecco di seguito i requisiti di sistema di Immortal Redneck:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 o Windows 10 (solo versioni 64-bit)

Processore: Intel i3 di seconda generazione da 2,5 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX650 o l'equivalente con 2GB di VRAM

DirectX: Versione 10

Archiviazione: 7 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 o Windows 10 (solo versioni 64-bit)

Processore: Intel i3 di quarta generazione da 3,5GHz o superiore

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX760 o l'equivalente con 2GB di VRAM

DirectX: Versione 10

Archiviazione: 7 GB di spazio disponibile

