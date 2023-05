Giochi PC gratis: arriva un insolito mix tra Flappy Bird e Dark Souls

In maniera del tutto inaspettata, nel corso della serata Steam ha accolto tra le sue pagine un gioco gratis parecchio bizzarro e che sta spopolando sui social network.

Stiamo parlando di Flappy Souls che, come potete intuire già dal nome, consiste in una combo di due mondi totalmente slegati fra loro: Flappy Bird e Dark Souls. Il gioco, sviluppato dallo sconosciuto team chiamato Medivelion, è approdato sulla piattaforma di distribuzione digitale targata Valve una manciata di minuti fa ed è scaricabile in maniera totalmente gratuita.

L'idea alla base di questa stramba produzione è quella di unire il gameplay di Flappy Bird ad un'ambientazione dark fantasy simile a quella dei titoli FromSoftware. Il protagonista del gioco è un'anatra con indosso un berretto blu, che deve cercare di svolazzare il più lontano possibile evitando una serie di colonne sempre più insidiose.

Ecco di seguito il link per procedere al download del gioco:

Per quello che riguarda i requisiti di sistema, è davvero improbabile che il gioco non possa girare sulla vostra macchina, dal momento che sono sufficienti un PC con Windows 10, un processore Intel i3-2100 (o AMD A8-5600k) e 4 GB di RAM. Lo spazio occupato è invece irrisorio, visto che parliamo di soli 40 MB.

