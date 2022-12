Giochi PC gratis: arriva un metroidvania giusto in tempo per Natale

Arriva un altro dono per tutti i videogiocatori in possesso di PC a distanza di pochissime ore dal Natale. Grazie ad una nuova iniziativa, infatti, gli utenti possono riscattare senza costi aggiuntivi una copia di un recente metroidvania.

Ci stiamo riferendo a Greak Memories of Azur, un delizioso action platformer bidimensionale dallo stile grafico cartoonesco che è approdato su tutte le piattaforme nel corso dell'estate 2021. Tra le peculiarità del gioco non troviamo solo l'aspetto estetico, ma anche il gameplay, visto che nel corso dell'avventura si possono risolvere numerosi puzzle e affrontare i nemici tramite un particolare combat system che prevede la rotazione fra i tre protagonisti.

Chiunque fosse interessato a ricevere una copia gratis del gioco, non deve fare altro che visitare la pagina principale di GOG e, dopo aver effettuato l'accesso con un account (se non ne avete uno, fatelo in pochi secondi, così da approfittare anche delle future offerte), scorrete fino ad individuare il banner dell'offerta: a questo punto, cliccate sul tasto verde per aggiungere il titolo alla vostra collezione digitale.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Greak Memories of Azur. A proposito di regali, inoltre, vi ricordiamo che è possibile riscattare anche oggi il gioco gratis di Natale sull'Epic Games Store.