Giochi PC gratis: arriva oggi il nuovo regalo dell'Epic Games Store

E' giovedì e questo vuol dire solo una cosa... no, non l'avvicinarsi del fine settimana (o meglio, non solo), ci riferiamo naturalmente all'arrivo del nuovo gioco gratis su Epic Games Store, disponibile per il download dalle 17:00 di oggi pomeriggio.

Among Us è gratis ancora per poche ore, avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 3 giugno per aggiungerlo alla vostra libreria e riscattarlo a costo zero, a partire dalle 17:00 infatti Among Us verrà sostituito da un nuovo gioco misterioso gratis su Epic Games Store.

Esattamente come accaduto la scorsa settimana, anche questa volta Epic vuole mantenere il segreto e invita i giocatori a connettersi all'orario indicato per scoprire quale sarà il gioco gratis dei prossimi sette giorni. Purtroppo non ci sono indizi o leak di alcun tipo e dunque è assolutamente impossibile sbilanciarsi in previsioni.

Vi ricordiamo che Epic Games Store regala un buono da 10 euro a tutti i giocatori come parte dei Mega Saldi, spendibile su qualsiasi acquisto del valore minimo di 14,99 euro. Gli sconti andranno avanti fino al 17 giugno e coinvolgono decine di giochi, troverete sicuramente il titolo più adatto a voi proposto a prezzo ridotto, la selezione è vastissima e include sia giochi AAA che produzioni indipendenti.