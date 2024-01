Giochi PC gratis: arriva un nuovo regalo da scaricare su Epic Games Store

E' giovedì e non solo si avvicina il weekend (sempre una grande notizia, di base) ma come al solito Epic Games Store si aggiorna con un nuovo gioco gratis per tutti, avete tempo una settimana per riscattarlo e aggiungerlo alla vostra libreria giochi.

La scorsa settimana Epic Games Store ha regalato LOVE, un platform 2D che potete scaricare gratis fino alle 16:59 di oggi pomeriggio. Dalle 17:00 invece arriva Infinifactory gratis, un Sandbox Puzzle realizzati dagli autori di SpaceChem e Infiniminer, il gioco resta disponibile per il download gratis fino alle 17:00 del primo febbraio, quando verrà sostituito da un nuovo titolo.

Non si tratta di un gioco AAA di grande richiamo ma di un buon puzzle indie che conquisterà sicuramente gli amanti del genere alle ricerca di nuovi rompicapo per divertirsi. Una volta riscattato entro le 16:59 del primo febbraio, Infinifactory resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Una buona occasione dunque per arricchire la propria libreria giochi in attesa di scoprire quale sarà il prossimo gioco in regalo di Epic Games Store disponibile a partire dal primo febbraio. Con la sola eccezione di Marvel's Guardians of the Galaxy, il 2024 di EGS si è aperto all'insegna dei giochi indipendenti.