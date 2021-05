Giochi PC Gratis: arriva a sorpresa per il weekend un nuovo regalo su Steam

Per la gioia dei videogiocatori PC, i quali possono ancora scaricare una copia gratis di NBA 2K21 su Epic Games Store, ecco che arriva in tempo per il fine settimana un altro titolo da riscattare gratuitamente.

Il regalo in questione è disponibile su Steam e consiste in Samorost 1, una particolare avventura spaziale targata Amanita Design con protagonista uno gnomo e pubblicata nell'ormai lontano 2003. L'edizione in regalo su Steam ha fatto il proprio debutto ieri, 20 maggio 2021, e consiste in una versione rimasterizzata del titolo con suoni rimasterizzati, grafica migliorata e nuove musiche ad opera di Floex. Non lasciatevi intimorire dal fatto che si tratti di una remastered, dal momento che i requisiti minimi per poter avviare questo gioco dallo stile grafico molto particolare sono davvero bassi ed è praticamente impossibile che il vostro PC non sia in grado di farlo girare correttamente.

Ecco di seguito il link per scaricare il gioco sul client Valve:

Vi ricordiamo che questo è solo uno dei tanti regali disponibili negli ultimi giorni. A questo proposito, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato pubblicato un bundle di Fortnite Capitolo 2 gratis per i soli utenti Epic Games e grazie al quale si può ottenere una skin in maniera completamente gratuita.