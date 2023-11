Giochi PC Gratis: arrivano i regali Epic Store tra avventure sci-fi, beat 'em up e brawler

Mentre proseguono i Saldi Black Friday su Epic Store, i curatori del negozio digitale del publisher di Fortnite aggiornano l'elenco dei videogiochi PC da riscattare gratuitamente tra questa e la prossima settimana per fare spazio a nuovi titoli in omaggio.

Dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 23 novembre, Epic Store regala una copia PC di Deliver Us Mars. L'avventura fantascientifica sviluppata da KeokeN Interactive e prodotta da Frontier Foundry cala i patiti del genere in un'odissea sci-fi piena di suspense. Il nostro compito è quello di proseguire verso il Pianeta Rosso il viaggio iniziato con Deliver Us the Moon e recuperare le navi colonia ARCA rubate dal misterioso Outward, essenziali per garantire la sopravvivenza a un'umanità ormai sull'orlo dell'estinzione. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Deliver Us Mars.

A dare il cambio all'avventura sci-fi di KeokeN nel catalogo dei videogiochi riscattabili gratuitamente su Epic Store ci penseranno dalla prossima settimana Jitsu Squad e Mighty Fight Federation: il beat 'em up cooperativo di Tanuki Creative Studio e il picchiaduro brawler di Komi Games saranno gli assoluti protagonisti della prossima iniziativa promozionale approntata da Epic per la settimana dal 30 novembre al 7 dicembre.