Giochi PC gratis: nuova avventura in regalo su GOG, link per il download

Mentre Epic Games Store regala due nuovi giochi, tra i quali anche Total War: Warhammer, anche sui lidi di GOG c'è spazio per il risparmio, con un altro titolo in omaggio.

Il negozio digitale di proprietà di CD Projekt RED ha infatti inaugurato una campagna promozionale che propone in regalo l'avventura a sfondo tattico Thea 2: The Shattering. Il titolo, esordito nel 2019, può essere riscattato completamente gratis ed essere aggiunto alla propria libreria GOG. Per far ciò, tuttavia, è prima necessario concedere il proprio consenso alla ricezione di mail promozionali da parte di GOG, con informazioni relative a sconti, offerte e nuove uscite.

Dopo aver accettato questa richiesta, è possibile procedere con il download gratuito di Thea 2: The Shattering. Per i videogiocatori interessati, riportiamo di seguito il link alla pagina del titolo su GOG.com, dalla quale è possibile accedere alla promozione:

In Thea 2: The Shattering, i giocatori vestono i panni di una. In quanto tale, il titolo ci richiede di vegliare su di un gruppo di nostri fedeli, impegnati in una continua lotta per la sopravvivenza. Tra ambientazioni generate in maniera procedurale e diversi approcci disponibili, il titolo offre spazio tanto allo scontro quanto alla diplomazia.