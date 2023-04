Giochi PC Gratis: balene,volpi e polli spaziali tra i regali Epic Store del 20 e 27 aprile

Dopo aver accolto Aquiris nella famiglia di sussidiarie Epic Games, i curatori del negozio digitale di Epic Store colgono l'occasione offertagli dal consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio del client per svelare i videogiochi da poter scaricare a zero euro su PC tra questa e la prossima settimana.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 20 aprile, tutti gli appassionati di avventure narrative possono immergersi nelle atmosfere di Beyond Blue e Never Alone. La prima delle due esperienze interattive firmate E-Line Media ci tuffa negli oceani virtuali del futuro per restituirci le emozioni vissute da Mirai, un'esploratrice e scienziata degli abissi oceanici desiderosa di scoprire i segreti custoditi dal mare.

Il secondo gioco riscattabile gratuitamente dal pomeriggio di giovedì 20 aprile è Never Alone, il celebre platform adventure con rompicapi evocativi sviluppato in collaborazione con gli Inupiat, un popolo nativo dell'Alaska. Sia Beyond Blue che Never Alone potranno essere aggiunti alla ludoteca del vostro account Epic fino alle ore 16:59 di giovedì 27 aprile. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Never Alone.

A dare il cambio alle due avventure di E-Line Media ci penserà Breathedge. Disponibile gratis su Epic Store da giovedì 27 aprile, la simpatica avventura sci-fi di RedRuins Softworks catapulta i patiti del genere nello spazio profondo per farli sopravvivere insieme al proprio 'pollo immortale', creando strumenti e pilotando veicoli per esplorare il relitto della stazione orbitante alla deriva nel cosmo.