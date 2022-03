Giochi PC gratis: Bandai Namco regala un horror psicologico

Arriva anche oggi un nuovo gioco gratis che gli utenti PC possono aggiungere alla loro libreria Steam. Il dono in questione è un horror psicologico e l'iniziativa è stata organizzata tutta da Bandai Namco.

Il titolo in questione prende il nome di Get Even e può essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli utenti che seguono alcuni semplici passaggi sul sito ufficiale del publisher. Dopo aver effettuato l'accesso al portale (potete creare un nuovo account in pochi secondi), vi verrà chiesto di collegare il vostro account Steam al profilo e poi di completare la procedura selezionando la versione PC del gioco nell'apposita schermata. Al termine del procedimento non riceverete subito la chiave di attivazione e a breve dovreste ricevere una mail con tutti i dettagli su come ottenere gratuitamente il gioco.

Ecco di seguito i requisiti di sistema di Get Even:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 o superiore (64-bit)

Processore: Intel CPU Core i5-2500K 3,3GHz oppure AMD CPU Phenom II X4 940

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GPU GeForce GTX 660 oppure AMD GPU Radeon HD 7870

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Raccomandati

Sistema operativo: Windows 7 o superiore (64-bit)

Processore: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz oppure AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 480 oppure Nvidia GeForce GTX 970

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Va precisato che l'iniziativa è già attiva e sarà possibile fare richiesta del gioco solo fino al prossimo 21 marzo 2022.

Avete già letto la nostra recensione di Get Even?