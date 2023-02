Giochi PC gratis: Bandai sta regalando un'avventura ambientata nella prima guerra mondiale

Ad aggiungersi alle ormai numerose promozioni grazie alle quali i giocatori PC possono accaparrarsi giochi gratis è ora Bandai Namco, la celebre azienda nipponica che ha pubblicato Elden Ring in tutto il mondo.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, gli utenti possono ottenere un codice Steam di 11-11 Memories Retold seguendo pochissimi passi sul portale ufficiale di Bandai Namco. Basta infatti accedere con un account al sito (o crearne uno in pochi istanti) e visitare la pagina della promozione: a questo punto dovrete selezionare la versione PC e decidere se dare o meno il consenso alla diffusione dei vostri dati (potete anche selezionare 'no', non vi impedirà di ricevere la ricompensa). Una volta completato questo processo, visualizzerete un messaggio a schermo che conferma la vostra partecipazione e nei prossimi giorni dovreste ricevere una mail con tutte le istruzioni riguardanti il riscatto del codice sul vostro account Steam.

Ecco di seguito i requisiti di sistema del gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit) oppure Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel CPU Core i5-2500K 3,3GHz oppure AMD CPU Phenom II X4 940

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GPU GeForce GTX 660 oppure AMD GPU Radeon HD 7870

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit) oppure Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz oppure AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 480 oppure Nvidia GeForce GTX 970

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

