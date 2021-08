Giochi PC Gratis: Battlefield 5 è in regalo con Amazon Prime, ecco come riscattarlo

Dopo aver regalato Battlefield 1 con Prime Gaming, prosegue l'offerta di Amazon destinata agli abbonati al proprio servizio. Dal 2 agosto, recandosi presso le pagine dell'ex Twitch Prime è infatti possibile riscattare una copia gratis di Battlefield 5.

La ghiotta promozione lanciata dal colosso americano dell'ecommerce rinsalda ulteriormente la partnership tra Amazon ed Electronic Arts per consentire a tutti gli appassionati di sparatutto di riscattare a zero euro l'ultimo capitolo della serie di Battlefield.

Il titolo, sviluppato da EA DICE, cala i patiti del genere nei teatri bellici più caldi della Seconda Guerra Mondiale e fornisce loro tutti gli strumenti per combattere in scenari multiplayer estremamente variegati. Anche stavolta, come per BF1, basta accedere al portale di Prime Gaming con le credenziali del proprio account Amazon Prime e seguire i passaggi indicati per ottenere una copia a zero euro di Battlefield V.

Chi desidera approfittare dell'offerta, deve perciò effettuare l'accesso su Origin con il proprio account EA (sia da browser che dal client PC) e immettere il codice fornito da Prime Gaming nella sezione "Riscatta Codice Prodotto" da richiamare dal menù "Aggiungi un Gioco" presente nell'angolo in alto a destra della schermata della Raccolta dei Giochi. Una volta riscattato il codice, la copia PC di Battlefield 5 sarà vostra per sempre. L'offerta su BF5 gratis su PC con Amazon Prime Gaming è già attiva da oggi 2 agosto e dovrebbe concludersi il prossimo 1 ottobre.