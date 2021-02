Giochi PC Gratis: Black Desert Online è in regalo su Steam fino a inizio marzo

In attesa di condividere ulteriori dettagli sull'ambizioso progetto next gen di Crimson Desert, i vertici di Pearl Abyss si affacciamo su Steam per regalare una copia PC di Black Desert Online a tutti gli utenti del negozio digitale di Valve che desiderano cimentarsi nelle sfide offerte da questo celebre MMORPG.

La nuova promozione lanciata dal colosso videoludico sudcoreano offre agli appassionati del genere l'opportunità di immergersi nelle atmosfere action ruolistiche di questa avventura a mondo aperto votata al multiplayer.

Come avvenuto lo scorso anno, anche stavolta chi decide di riscattare una copia a zero euro di Black Desert Online potrà mantenere per sempre il gioco nella propria collezione digitale anche dopo la conclusione dell'attuale offerta. La versione dell'MMORPG proposta da Pearl Abyss è quella Standard, ma con le migliorie grafiche e contenutistiche della fase Remastered avviata dagli autori asiatici nel 2018: qualora foste interessati, il titolo è già disponibile in regalo su Steam e lo sarà fino alle ore 10:00 italiane di mercoledì 10 marzo.

Per poter aderire all'iniziativa, basta accedere alla pagina Steam di Black Desert Online (trovate il link in calce alla notizia) e cliccare sul pulsante "Aggiungi all'Account" per inserirlo nel catalogo dei giochi posseduti su Steam.