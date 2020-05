Giochi PC gratis: Borderlands Handsome Collection in regalo oggi su Epic Games Store?

Come ogni giovedì, Epic Games si appresta a regalare un nuovo gioco gratis per PC. Dopo aver offerto GTA V e Sid Meier's Civilization 6, EGS potrebbe oggi proporre un nuovo secondo titolo targato 2K Games.

Parliamo di Borderlands The Handsome Collection, proprio la raccolta con Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel potrebbe essere il nuovo gioco gratis in regalo. Usiamo il condizionale perchè le carte in tavola potrebbero cambiare, il leak dei giochi gratis su Epic Games Store si è rivelato fino ad ora affidabile ed effettivamente sia GTA 5 che Civilization 6 sono stati offerti gratuitamente nelle date indicate dal leaker.

Seguendo il calendario il 28 maggio sarà la volta di Borderlands The Handsome Collection mentre dal 4 giugno sarà possibile scaricare gratis ARK Survival Evolved. Borderlands The Handsome Collection include i già citati Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel con tutti i DLC, le espansioni e gli add-on, assente invece il primo Borderlands, acquistabile separatamente nella rinnovata edizione Game of the Year.

Non ci resta che attendere metà pomeriggio per scoprire se il leak si rivelerà, anche in questo caso, corretto. Appuntamento alle 17:00 su queste pagine per l'annuncio del nuovo gioco gratis della settimana su Epic Games Store.