Giochi PC Gratis: a caccia di alieni e divinità bizzose con i nuovi regali Epic Store

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i fan di Lara Croft offrendo gratis l'ultima trilogia di Tomb Raider, i rappresentanti di Epic Games tornano ad aggiornare la sezione dei regali settimanali su Epic Store per fare spazio a un action dark fantasy "divino" e al terzo capitolo di uno degli strategici 4X più amati.

A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 6 gennaio, tutti coloro che possiedono un account Epic (la cui iscrizione, ricordiamo, è totalmente gratuita) possono riscattare una copia a zero euro di Gods Will Fall, un'avventura ruolistica che vede per protagonisti dei guerrieri celtici. Sopravvissuti alla disfatta del loro esercito, gli eroici protagonisti di Gods Will Fall devono vedersela con delle creature mitologiche generate da un pantheon di bizzose divinità che, evidentemente, hanno deciso di porre fine all'umanità. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Gods Will Fall.

A dare il cambio la prossima settimana all'action dark fantasy di Clever Beans e Deep Silver ci penserà Galactic Civilizations III, il penultimo atto dell'iconica saga strategica di genere 4X firmata da Stardock. Il titolo pone gli utenti al comando di una civiltà (umana o aliena) del futuro che, dopo essere riuscita ad acquisire le tecnologie e le competenze scientifiche necessarie a intraprendere l'esplorazione dello spazio profondo, si avventurerà tra le stelle per andare alla ricerca di nuove opportunità di espansione sociale, economica e bellica.

L'opzione per ottenere a zero euro una copia PC di Galactic Civilizations 3 si attiverà su Epic Games Store dalle ore 17:00 di giovedì 13 gennaio e, come per la trilogia di Tomb Raider e i precedenti regali di Epic Store, rimarrà per sempre a disposizione nella vostra ludoteca digitale una volta riscattato.