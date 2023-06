Giochi PC Gratis: si va a caccia di fantasmi con il regalo d'inizio giugno su Epic Store

Conclusa ufficialmente l'offerta con Fallout New Vegas gratis su Epic Store, per i curatori del negozio digitale di Epic è tempo di aggiorare il proprio store per svelare il gioco misterioso in regalo da qui alla prossima settimana.

Le previsioni sul regalo misterioso dell'1 giugno su Epic Store vengono rispettate dall'avvenuta disponibilità di Midnight Ghost Hunt gratis dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 1 giugno, fino alla medesima ora di giovedì 8 giugno.

Midnight Ghost Hunt, il 'nascondino con i fantasmi' sviluppato da Vaulted Sky Games e prodotto da Coffee Stain, impegna gli appassionati del genere in una serie di battaglie con due squadre composte da cacciatori di fantasmi e spiriti disincarnati.

I primi possono accedere a una ricca strumentazione tecnologica 'in stile Ghostbusters' per stanare gli ectoplasmi, con questi ultimi chiamati a far fronte comune utilizzando tutta una serie di attività 'fantasmagoriche' per confondere gli avversari e guadagnare tempo.

Il termine ultimo per riscattare gratuitamente una copia PC di Midnight Ghost Hunt è previsto per il pomeriggio dell'8 giugno (qualora foste interessati, trovate il link in calce alla notizia): una volta conclusa questa offerta, i frequentatori di Epic Store potranno scaricare gratis un nuovo videogioco misterioso.