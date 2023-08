Giochi PC gratis: un capolavoro Devolver Digital in regalo da oggi

Come ogni giovedì, Epic Games Store si appresta a regalare due nuovi giochi gratis per PC da scaricare a costo zero. Sono due i giochi in regalo dal 3 al 10 agosto, tra cui una piccola perla del catalogo Devolver Digital.

Bloons TD6 è gratis, un gioco stile Tower Defense con una grafica coloratissima e un gameplay ipnotico, adatto a tutta la famiglia. Ben più interessante è però Loop Hero gratis, il gioco di Devolver Digital viene introdotto con questa sinossi: "Il Lich ha condannato il mondo a un loop infinito e ha fatto precipitare i suoi abitanti in un caos senza fine. Impugna un mazzo di carte mistiche in continua espansione per posizionare nemici, costruzioni e terreni nel corso di ogni spedizione in loop del coraggioso eroe."

Due regali niente male se pensiamo che il solo Loop Hero costa normalmente 14.99 euro, ricordiamo che entrambi i giochi restano vostri per sempre a patto di aggiungerli alla libreria entro le 16:59 di giovedì 10 agosto. Fino alle 16:59 di oggi pomeriggio (giovedì 3 agosto) potete ancora scaricare gratis Homeworld Remastered Collection e Severed Steel, anche questi titoli restano vostri per sempre, dovete solo riscattarli entro l'orario indicato e potrete poi utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo.

