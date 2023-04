Giochi PC Gratis: cavalieri, zombie e dinosauri in regalo su Epic Store

Contestualmente alla partenza dei saldi di primavera su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games aggiornano l'elenco dei videogiochi PC da poter riscattare gratuitamente tra questa e la prossima settimana.

Il piatto forte dell'offerta confezionata dal publisher e sviluppatore americano è rappresentato da Dying Light Enhanced Edition: a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 6 aprile, tutti gli appassionati di avventure survival a mondo aperto possono riscattare a zero euro una copia PC del kolossal horror di Techland, ivi compresi i DLC del primo anno di Season Pass e l'enorme espansione The Following. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Dying Light The Following.

Sempre a partire dal pomeriggio del 6 aprile è possibile ottenere una copia gratuita di Shapez: il termine ultimo per riscattare il puzzle game 'cibernetico' e l'open world in salsa zombie è fissato per le ore 17:00 di giovedì prossimo, 13 aprile.

A dare il cambio a Dying Light e Blazing Sails nella lista dei giochi gratis su Epic Store ci penseranno Mordhau e Second Extinction: lo slasher multiplayer ad ambientazione medievale di Triternion e lo sparatutto sci-fi con i dinosauri di Systemic Reaction potranno essere aggiunti alla propria ludoteca digitale senza spendere un euro dal 13 al 20 aprile. Come di consueto, una volta completata l'operazione nelle tempistiche stabilite da Epic tutti i videogiochi riscattati rimarranno per sempre a vostra disposizione su PC.