Giochi PC gratis: è Cities Skylines il primo gioco gratis di Natale su Epic Games Store?

Questa mattina è trapelata una lunga lista dei giochi gratis in arrivo su Epic Games Store, da oggi e fino al 31 dicembre la compagnia si appresta a regalare un gioco al giorno, iniziando apparentemente da Dying Light... o forse no?

Secondo lo YouTuber Priyam Raj (content creator di Fortnite che più volte ha collaborato con Epic) la lista riportata qui sotto non sarebbe veritiera e il primo gioco non sarà in realtà Dying Light, bensì Cities Skylines.

Dying Light 17 dicembre

Resident Evil 7 18 dicembre

The Witcher 3 Wild Hunt 19 dicembre

Mass Effect Andromeda 20 dicembre

Assassin's Creed Origins 21 dicembre

Metal Gear Solid V 22 dicembre

The Evil Within 2 23 dicembre

Far Cry 5 24 dicembre

Fallout 4 25 dicembre

Borderlands 3 26 dicembre

Monster Hunter World 27 dicembre

Dragon Age Inquisition 28 dicembre

Horizon Zero Dawn 29 dicembre

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Non ci sono ancora certezze ma lo YouTuber ha analizzato alcuni indizi notando come le immagini promozionali siano state sostituite e in particolare il pattern della carta regalo raffigura ora dei piccoli edifici, al posto dell'immagine precedente.

Per saperne di più dovremo attendere le 17:00 di oggi pomeriggio quando Epic Games annuncerà il primo gioco gratis dei regali di Natale 2020, la promozione proseguirà fino al 31 dicembre con un nuovo gioco gratis ogni 24 ore.