Giochi PC gratis: un coloratissimo action RPG è in regalo su GOG

Ancora una volta, Good Old Games (GOG) ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i suoi utenti e, per un periodo di tempo limitato, sarà possibile riscattare gratuitamente un gioco sul sito ufficiale.

Stiamo parlando di Haven Park, un gioco d'azione con visuale isometrica disponibile dall'agosto del 2021. Nel gioco in questione, gli utenti vestono i panni di un tenero pulcino Flint, il cui obiettivo è quello di contribuire alla ripresa del parco di sua nonna, rendendolo un luogo accogliente per i campeggiatori. Chiunque voglia riscattare una copia del gioco deve creare un account GOG oppure effettuare l'accesso allo store e cliccare sull'apposito banner con su scritto 'add to library' nella home del sito.

Ecco di seguito i requisiti di sistema minimi per far partire il gioco sulla vostra macchina:

Processore: Intel oppure AMD Dual Core da 2Ghz o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Intel Graphics 4400 o superiore

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 300 MB di spazio disponibile

Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, il gioco non è solo compatibile con tutte le edizioni più recenti di Windows ma anche con altri sistemi operativi. Potrete giocare il titolo anche su Linux (Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04) e Mac OS X (10.12+).

In attesa di scoprire il prossimo regalo di GOG, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno per riscattare l'ultimo gioco gratis sull'Epic Games Store.