Giochi PC Gratis: conigli steampunk e tuberi evasori fiscali tra i nuovi regali Epic Store

Con la puntualità di un orologio svizzero, i curatori di Epic Store aggiornano le pagine del proprio negozio digitale per stilare l'elenco dei videogiochi riscattabili gratuitamente su PC tra questa e la prossima settimana.

A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 26 ottobre, lo store digitale di Epic permette a tutti gli appassionati di PC gaming di rimpolpare la propria ludoteca digitale con una copia gratuita di The Evil Within 2 e Tandem A Tale of Shadows. Da qui alla prossima settimana, quindi, chi possiede un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è assolutamente gratuita) può ottenere una copia PC a zero euro della seconda avventura horror del detective Sebastian Castellanos e cimentarsi nelle sfide offerte dal puzzle pulatform a tinte vittoriane di Monochrome Paris.

A dare il cambio al sequel di The Evil Within e all'esperienza interattiva di Tandem ci penseranno FIST Forged in Shadow Torch e Turnip Boy Commits Tax Evasion. Dalle ore 17:00 italiane di giovedì 2 novembre, i patiti di metroidvania a scorrimento potranno così immergersi nelle atmosfere steampunk dell'action platform di TiGames indossando i panni di un coniglio antropomorfo chiamato a fronteggiare un esercito di creature biomeccaniche per salvare i suoi cari. Se volete saperne di più su questo titolo, qui trovate la nostra recensione di FIST Forged in Shadow Torch.

Sempre dal pomeriggio del 2 novembre ci si potrà dilettare nell'avventura zeldesca in pixel art di Snoozy Kazoo, interpretando l'originale ruolo di una rapa che ha evaso le tasse e che, per questo, si vede costretta a imbarcarsi in un lungo viaggio per ripagare il debito verso la società.